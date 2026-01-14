В Дагестане осудили глав строительных компаний за хищение 260 млн руб

От 5 до 8 лет колонии получили трое руководителей строительных фирм из Дагестана, которые украли на господрядах более 260 млн рублей.

Суд в Дагестане отправил в колонию глав трех строительных компаний, которые признаны виновными в хищении свыше 260 млн руб. Средства были украдены при строительстве социальных объектов – школ и детских садов.

"Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор трем руководителям строительных компаний, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы" – сообщение суда

Сообщается, что преступления совершались с 2016 по 2018 год. В материалах уголовного дела сообщается, что вывод средств осуществлялся через Республиканский центр по сейсмической безопасности, руководители которого обеспечивали участникам схемы победы в тендерах. При этом стоимость контрактов умышленно завышалась.

Фигуранты уголовного дела получили 7,8 и 5 лет лишения свободы. Также они должны выплатить почти 1,5 млн руб штрафа.