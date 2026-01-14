Вестник Кавказа

Дагестан войдет в число лидеров "зеленой" энергетики в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запуск новых объектов "зеленой" энергетики в Дагестане даст 226 МВт. Регион займет третью строчку в стране по этому показателю.

В этом году Дагестан войдет в число лидеров страны по развитию "зеленой" энергетики. Республика станет третьей по запуску новых объектов в сфере возобновляемой энергетики после Еврейской автономной и Саратовской областям. 

Согласно анализу ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в Дагестане запустят объекты, которые суммарно дадут 226 МВт возобновляемой энергии. Лидером страны эксперты АРВЭ назвали Еврейскую автономную область, где новые объекты дадут в сумме 679 МВт экологичной энергии. 

По данным АРВЭ, текущий год станет прорывным для возобновляемой энергетики страны, так как ожидается более чем двукратное увеличение запуска новых объектов "зеленой" энергетики – СЭС и ВЭС.

