Дагестан войдет в число лидеров "зеленой" энергетики в 2026 году

Запуск новых объектов "зеленой" энергетики в Дагестане даст 226 МВт. Регион займет третью строчку в стране по этому показателю.

В этом году Дагестан войдет в число лидеров страны по развитию "зеленой" энергетики. Республика станет третьей по запуску новых объектов в сфере возобновляемой энергетики после Еврейской автономной и Саратовской областям.

Согласно анализу ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в Дагестане запустят объекты, которые суммарно дадут 226 МВт возобновляемой энергии. Лидером страны эксперты АРВЭ назвали Еврейскую автономную область, где новые объекты дадут в сумме 679 МВт экологичной энергии.

По данным АРВЭ, текущий год станет прорывным для возобновляемой энергетики страны, так как ожидается более чем двукратное увеличение запуска новых объектов "зеленой" энергетики – СЭС и ВЭС.