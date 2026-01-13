Почти 90 сел снова получили свет в Дагестане

Последствия аварии устранили в 87 населенных пунктах, которые находятся в десяти районах Дагестана, – ранее они были обесточены из-за ряда аварий.
Подача электроэнергии возобновлена в 87 сел Дагестана, оставшихся без света сегодня, рассказали в республиканском МЧС.
"По состоянию на 17:55 мск 14 января электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах в 10 муниципальных районах Дагестана"
– МЧС Дагестана
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 14 января на электросетях произошел ряд чрезвычайных ситуаций: были зафиксированы замыкания на ЛЭП, перегрузки электросети и технологические нарушения. В результате оказались обесточены села в Ахтынском, Дербентском, Казбековском, Кизлярском, Магарамкентском, Новолакском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском и Унцукульском районах.