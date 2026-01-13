Вестник Кавказа

Почти 90 сел снова получили свет в Дагестане

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Последствия аварии устранили в 87 населенных пунктах, которые находятся в десяти районах Дагестана, – ранее они были обесточены из-за ряда аварий.

Последствия аварии устранили в 87 населенных пунктах, которые находятся в десяти районах Дагестана, – ранее они были обесточены из-за ряда аварий. 

Подача электроэнергии возобновлена в 87 сел Дагестана, оставшихся без света сегодня, рассказали в республиканском МЧС.

"По состоянию на 17:55 мск 14 января электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах в 10 муниципальных районах Дагестана"

– МЧС Дагестана

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 14 января на электросетях произошел ряд чрезвычайных ситуаций: были зафиксированы замыкания на ЛЭП, перегрузки электросети и технологические нарушения. В результате оказались обесточены села в Ахтынском, Дербентском, Казбековском, Кизлярском, Магарамкентском, Новолакском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском и Унцукульском районах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.