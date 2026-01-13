Вестник Кавказа

Дагестан вошел в топ-5 регионов, куда переезжает молодежь из Москвы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан переезжает 3% россиян в возрасте от 17 до 22 лет, данные представили аналитики Сбера в исследовании межрегиональной и внутрирегиональной миграционной мобильности на территории России.

Многие молодые россияне выбирают Дагестан для переезда, об это рассказало новое исследование Сбера о региональных миграционных потоках в России.

Согласно представленным аналитиками данным, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет является наиболее мобильной возрастной группой.

Дагестан вошел в топ-5 российских регионов, которые выбирает молодежь для переезда:

  • 3% жителей Москвы 17-18 лет переехали в Дагестан с 2022 по 2024 годы;
  • 3% жителей Москвы 21-22 лет переехали или вернулись в Дагестан за аналогичный период.

Регионы Северного Кавказа показывают положительный прирост населения в межрегиональной миграции. Перемещение внутри региона показывает динамику оттока жителей из столиц Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

