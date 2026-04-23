Фундамент нового жилого квартала закладывают в Лачине

В азербайджанском городе Лачине реализуется проект строительства нового жилого квартала. В данный момент он находится на стадии закладки фундамента.

В Лачине идет закладка фундамента для нового жилого квартала, об этом сообщил представитель специального представительства президента в Лачинском районе Гусейн Гулиев.

Он обратил внимание на большое значение проекта, который, с одной стороны, даст новое жилье, а с другой – позволит создать рабочие места для местных жителей.

В данный момент стартовали подготовительные и мобилизационные работы, ведется подготовка стройплощадки. Дома планируется построить за два года.

Площадь нового квартала составит 57 470 кв м, его проект создан в соответствии с градостроительной концепцией Лачина.

В квартале будет насчитываться 19 многоквартирных жилых домов, высотой 3, 4 и 5 этажей. В них будет 340 квартир.