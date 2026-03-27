Канатную дорогу в Лачине откроют до конца 2026 года

В конце 2026 года состоится открытие канатной дороги в Лачине, сообщила пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана.
Уточняется, что в настоящее время ведутся активные строительные работы по созданию фундамента для опор будущей канатной дороги.
Также, сейчас интенсивно пересаживают зеленые насаждения на территории, и планируют расположение необходимой инфраструктуры.
После реализации данного проекта будут созданы новые туристические возможности в Лачинском районе и во всем регионе, отметили в пресс-службе.