Тренер из Азербайджана признан лучшим в Европе

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов признан лучшим наставником Европы.

Наставник сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов получил награду как лучший тренер прошлого года в Европе.

Почетное звание Газюмову присвоили за вклад в развитие этого вида спорта, а также высокие результаты национальной команды на международной арене.

Отметим, что азербайджанские вольники на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Албании, добыли одну золотую и одну бронзовую награды.

Хетаг Газюмов родился в Северной Осетии и до 2007 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство и начал представлять Азербайджан. В составе азербайджанской команды выиграл чемпионат мира, а также трижды брал золото чемпионата Европы.