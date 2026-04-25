Пакистан разрешил транзит товаров в Иран по своей территории

Власти Пакистан внесли поправки в закон об импорте и экспорте, который открывает транзит товаров в Иран. Для реализации транспортного проекта открыты три порта в Пакистане.

Исламабад разрешил транзит товаров из Ирана через Пакистан. Власти Пакистана намерены этим решением добиться развития региональной торговли, передает Express Tribune. 

Документ, который представляет собой поправки в закон об импорте и экспорте 1950 года, позволяет доставлять товары из третьих стран в Пакистан и транспортировать их в Иран. Нововведение активизируется немедленно. 

Предполагается, что товары будут поступать в Пакистан морским путем через порты Гвадар, Карачи и Порт-Касим. Это позволит создать гибкие условия для коммерсантов и логистических игроков.

Вам может быть интересно

