В кубанской станице Динской заработал новый храм

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня освятил новый храм Рождества Христова в станице Динской на Кубани и провел в нем первую божественную литургию, собравшую сотни прихожан.

В крупной кубанской станице Динской сегодня открылся новый храм, который возводился с 2022 года, сообщает сайт Кубанской митрополии Русской православной церкви.

Станичный храм строился почти четыре года - чин его закладки в станичном жилом комплексе "Белые Росы" еще 30 октября 2022 года провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Храм станет новой точкой притяжения не только верующих, но и туристов – он расположен на въезде в станицу и хорошо виден с трассы, говорится в сообщении.

Всего в Краснодарском крае за последние 10 лет в городах, станицах и хуторах региона возвели 119 церквей, сейчас строится еще 95 церквей.