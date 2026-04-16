Лавина сошла на дорогу в Кабардино-Балкарии

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР из-за лавины, сошедшей в Чегемском ущелье, временно заблокирован подъезд к турбазе "Чегем". Угроза повторного схода лавин сохраняется.

В Кабардино-Балкарии сошла лавина на дорогу регионального значения в Чегемском ущелье. Об этом информирует 25 апреля Минтранс республики.

В результате схода снежных масс никто не пострадал.

"Перекрыт подъезд к турбазе "Чегем". Причина закрытия дороги – сход лавин на двух участках, в связи с чем проезд временно ограничен. В настоящее время туристов там нет"

– Минтранс КБР

Дорожные и пограничные службы осуществляют постоянный мониторинг обстановки. Наблюдение было усилено в связи угрозой повторного схода лавины.

Работы по расчистке дорожного полотна начнутся чуть позже.

"После того, как угроза повторного схода лавин минует, дорожные службы приступят к расчистке и восстановлению проезда"

– региональное министерство

