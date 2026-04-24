Нетаньяху приказал наносить мощные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал приказ атаковать объекты "Хезболлы" на территории Ливана, соответствующее сообщение распространила канцелярия главы израильского правительства.

"Глава правительства Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля наносить мощные удары по целям "Хезболлы" в Ливане"

– канцелярия Нетаньяху

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп по итогам нового раунда консультаций послов Тель-Авива и Бейрута сообщил о том, что Израиль и Ливан продлят перемирие на три недели. Глава американского государства также уточнил, что надеется в самом скором времени принять в Белом доме Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Напомним, что режим прекращения огня начал действовать между Израилем и Ливаном 16 апреля. Однако стороны неоднократно заявляли о взаимном его нарушении.