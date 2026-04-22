Грузия поддержит своих хлеборобов

Власти Грузии предоставят дополнительную поддержку от государства хлеборобам, испытывающим трудности после обильных осадков, угрожающих посевам – при должной поддержке в стране ожидают хорошего урожая.

Выращивание собственной пшеницы остается одним из приоритетных направлений для Грузии, и страна планирует в скором времени ввести дополнительные механизмы поддержки хлеборобов и хлебопеков, заявил на встрече с представителями отрасли глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили.

"Пшеница – одна из важнейших культур с точки зрения продовольственной безопасности страны. Именно поэтому мы провели встречу с фермерами и производителями пшеницы из разных регионов. Мы обсудили все основные проблемы, стоящие перед сектором"

- Давид Сонгулашвили

Встреча была непростой – она подняла проблемы аграриев, возникшие после обильных осадков, которые поставили под угрозу часть аграрных хозяйств страны в зависимости от региона и климатических условий, что потребовало вмешательства государства, передает Sputnik Грузия.

Также аграрии подняли на встрече с министром вопросы доступности сертифицированных семян, закупку современного оборудования и внедрения новых технологий и строительства складов для мелких и средних фермеров.

Напомним, в среднем Грузия потребляет 700-800 тыс т пшеницы, компенсируя нехватку продукта №1 закупками у России, Казахстана, Украины и даже США, при этом на долю РФ приходится более 95% всех закупок. В самой Грузии производство пшеницы в 2025 году сократилось на 3,6%, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".