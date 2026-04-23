Площадь ягодных плантаций на Ставрополье увеличится на 20%

В 2026 году аграрии Ставропольского края увеличат площадь ягодных плантаций более чем на 20%. На закладку новых полей и уход за ними власти региона выделили 14 млн рублей.

В Ставропольском крае местные садоводы планируют заложить более 10 гектаров новых ягодных полей в 2026 году. Об этом сообщило управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

"Аграрии Ставрополья проводят весеннюю закладку ягодников. В начале года площадь ягодных насаждений составляла 53 га, в этом сезоне ее планируют увеличить на 10,8 га"

– пресс-служба губернатора Ставропольского края

За счет весенних работ общий размер территорий под ягодники в регионе расширится на 20,4%. На сегодняшний день разведением земляники в крае занимаются 10 агропредприятий.

По итогам 2025 года ставропольские фермеры собрали 805 т земляники. Подавляющая часть этого объема в размере 699 т была выращена именно в закрытом грунте. Для стимулирования отрасли руководство региона направило 14 млн рублей финансовых субсидий. Эти средства предназначены для частичного покрытия расходов аграриев на высадку новых культур и их дальнейшее обслуживание.