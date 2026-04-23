ЕС начал готовить 21-й пакет санкций против России

Подготовка нового, 21-го пакета антироссийских санкций стартовала в Евросоюзе – предыдущий, 20-й набор рестрикций был согласован только накануне.

Лидеры стран Европейского союза приступили к подготовке нового санкционного пакета в отношении России, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Соответствующее заявление она сделала в ходе неформального саммита ЕС, который стартовал накануне на Кипре.

"Лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций"

– Кая Каллас

По словам дипломата, такая спешка говорит о большем значении Украины для Евросоюза, чем для России. Кроме того, Каллас выразила мнение, что российская сторона не дождется ослабления ЕС.

Напомним, накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил об утверждении на министерском уровне 20-го пакета санкций против России. Кроме того, страны ЕС согласовали выделение Украине финансирования на €90 млрд на нынешний и будущий год.