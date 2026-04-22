Движение в направлении Верхнего Ларса полностью закрыто

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии закрыт для транспорта, об этом сообщается в комментарий старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Северной Осетии Ахсарбека Дзгоева.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях"

– ГУ МЧС по региону

В ведомстве пояснили, что проезд закрыт с 14:20 23 апреля и до особого распоряжения.

Ранее 23 апреля проезд через Ларс был закрыт только для большегрузного транспорта, затем ограничение распространили также на легковушки и автобусы.