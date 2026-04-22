Снегопад снова закрыл Верхний Ларс для большегрузов

Сегодня утром в горах Грузии начался сильный снегопад. Дорожные власти страны приняли решение на время закрыть Военно-Грузинскую дорогу для грузовиков из-за опасности их проезда по заснеженной трассе.

Нестабильная весенняя погода вновь внесла свои коррективы в движение по единственной трассе, соединяющей Россию и Грузию - Военно-Грузинской дороге. Сильный снегопад, начавшийся в горах Грузии минувшей ночью, вынудил власти запретить движение грузовых автомобилей на участке в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 07:05 мск 23 марта"

- сообщение

Движение грузовиков временно запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.

Все большегрузы, в том числе с прицепом и полуприцепом, направлены в зону ожидания, о возобновлении их движения по трассе будет объявлено дополнительно, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".