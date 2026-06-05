Самолеты перестали летать над Ираном, Ираком и Сирией

Flightradar 24: в настоящее время в небе над Ираном, Ираком и Сирией не зафиксировано самолетов. В небе над Израилем замечены три самолета.

Пассажирские рейсы перестали выполняться в небе над Ираном, Ираком и Сирией. В настоящее время здесь не зафиксировано ни одного самолета, информирует портал Flightradar 24.

В Израиле еще наблюдается активность гражданской авиации, несмотря на информацию о закрытии неба над этой страной. В небе еврейского государства зафиксировано три самолета, два из которых выполняют международные рейсы.

Отметим, что власти Ирака закрыли на 72 часа воздушное пространство страны. В Сирии заявили о закрытии аэрогавани Дамаска, а также неба над южной частью арабской республики.