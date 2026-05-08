Погибшего под Сталинградом советского солдата захоронили в Грузии

Найденные в Волгоградской области останки советского солдата Александра Дзманашвили с воинскими почестями предали земле на территории его родного села в Грузии.

В грузинском селе Бодбе Сигнахского муниципалитета с воинскими почестями похоронили советского солдата Александра Дзманашвили. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по делам ветеранов Грузии.

"Александр Дзманашвили погиб в 1942 году в боях за Сталинград. В течение десятилетий его могила была неизвестна. После многих лет, в апреле текущего года, его останки обнаружили в Волгоградской области Российской Федерации"

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Отметим, после завершения процесса идентификации российская сторона передала тело бойца Грузии. Военнослужащего захоронили на родовом кладбище рядом с семьей.