Вестник Кавказа

Погибшего под Сталинградом советского солдата захоронили в Грузии

Гвоздика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Найденные в Волгоградской области останки советского солдата Александра Дзманашвили с воинскими почестями предали земле на территории его родного села в Грузии.

В грузинском селе Бодбе Сигнахского муниципалитета с воинскими почестями похоронили советского солдата Александра Дзманашвили. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по делам ветеранов Грузии.

"Александр Дзманашвили погиб в 1942 году в боях за Сталинград. В течение десятилетий его могила была неизвестна. После многих лет, в апреле текущего года, его останки обнаружили в Волгоградской области Российской Федерации"

- сообщение 

Отметим, после завершения процесса идентификации российская сторона передала тело бойца Грузии. Военнослужащего захоронили на родовом кладбище рядом с семьей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.