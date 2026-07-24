Пезешкиан опроверг слухи о своей отставке

Президент Ирана заявил, что не собирается в отставку, он подчеркнул, что продолжит выполнять возложенные на него обязанности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление о том, что не планирует уходить в отставку. Об этом говорится в анонсе интервью политика, которое вскоре выйдет в эфир государственного телевидения Ирана.

"В случае принятия решения об отставке я сделаю официальное заявление об этом. Я не собираюсь уходить в отставку и намерен продолжать выполнять возложенные на меня обязанности"

– Масуд Пезешкиан

Заявление стало реакцией на распространение слухов о том, что президент Ирана покинет свой пост.

Он добавил, что определенные круги в Иране, озвучивают позиции, которые расходятся с курсом Верховного лидера Исламской Республики, тем самым стремясь посеять раздор внутри государства.

Иранский президент также сообщил, что правительство ИРИ осуществляет свою деятельность в полной координации с ВС Ирана и военными структурами республики.

Ранее высокопоставленный шиитский священнослужитель, генсек организации "Хезболла Ирана" Мохаммада-Багера Харрази, связанный семейными узами с Хаменеи, утверждал, что президент "28 раз" угрожал уйти в отставку, но получив предупреждение, что очередное такое заявление будет принято, прекратил грозить покинуть пост.