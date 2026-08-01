Казахстан развивает инфраструктуру транспортных коридоров Евразии

Токаев заявил о цели превратить Казахстан в один из ведущих логистических узлов Европы и Азии. Он отметил рост грузоперевозок и рассказал о планах по модернизации дорог.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня объявил о начале реализации новых инфраструктурных проектов по развитию транспортных коридоров страны.

Он выступил на телемосте по поводу старта строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск.

"Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию. Автомобильные перевозки в Казахстане практически сравнялись по уровню доходов с железнодорожным транспортом. Поэтому важной задачей является не просто строительство дорог, а создание современной цифровой экосистемы"

– Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что дороги в неосвоенных степях Приаралья превратят тупиковые прежде маршруты в важные перекрестки ключевых транспортных коридоров Евразии.

Запустить новые магистрали планируется до 2029 года. В 2027 году в стране проведут модернизацию КПП.

Токаев указал, что основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом идет через Казахстан. Объемы грузоперевозок растут – в 2025 году рост составил 6%, было перевезено 37 млн т грузов.

"За последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое. В прошлом году доход от этого вида услуг достиг 1,5 трлн тенге"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что через территорию Казахстана пролегает восемь международных коридоров.