Свадьбу в Усть-Джегуте прервал взрыв газа

В частном доме в карачаево-черкесской Усть-Джегуте во время свадьбы, на которую собралось множество родственников и друзей молодеженов, прогремел взрыв газа – по последним данным, пострадали одиннадцать человек.

Представителям экстренных служб Карачаево-Черкесии, прибывших по вызову в частный дом в Усть-Джегуте, пришлось вызывать бригады скорой помощи, чтобы госпитализировать пострадавших во время взрыва газа на свадьбе - семеро из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах региона.

"По предварительным данным, в городе Усть-Джегута произошел взрыв газа, пострадали одиннадцать человек"

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Чрезвычайное происшествие случилось, когда в доме гуляла свадьба – торжество проходило при большом стечении народа, избежать жертв и большего количества пострадавших удалось избежать потому, что после взрыва не возникло возгорания, передает РИА Новости.

Сейчас на месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники, говорится в сообщении.