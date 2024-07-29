Свадьбу в Усть-Джегуте прервал взрыв газа

Представителям экстренных служб Карачаево-Черкесии, прибывших по вызову в частный дом в Усть-Джегуте, пришлось вызывать бригады скорой помощи, чтобы госпитализировать пострадавших во время взрыва газа на свадьбе - семеро из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах региона.
"По предварительным данным, в городе Усть-Джегута произошел взрыв газа, пострадали одиннадцать человек"
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Чрезвычайное происшествие случилось, когда в доме гуляла свадьба – торжество проходило при большом стечении народа, избежать жертв и большего количества пострадавших удалось избежать потому, что после взрыва не возникло возгорания, передает РИА Новости.
Сейчас на месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники, говорится в сообщении.