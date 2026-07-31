Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева посвятила публикацию кончине Наримана Гасанзаде

Мехрибан Алиева
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Публикация по поводу кончины Народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде опубликована на страницах первого вице-президента Мехрибан Алиевой в соцсетях.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своих страницах в социальных сетях публикацию, посвященную кончине Народного поэта Наримана Гасанзаде.

"Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы"

– Мехрибан Алиева

Первый вице-президент добавила:

"Да упокоит Аллах его душу"

Напомним, Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде ушел из жизни накануне утром. Ему было 95 лет.

Церемония прощания с Нариманом Гасанзаде проходит в эти минуты в Международном центре мугама в Баку. Заслуженный деятель искусств Азербайджана будет похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

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Нариман Гасанзаде
© Фото: Trend
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