Мехрибан Алиева посвятила публикацию кончине Наримана Гасанзаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своих страницах в социальных сетях публикацию, посвященную кончине Народного поэта Наримана Гасанзаде.
"Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы"
– Мехрибан Алиева
Первый вице-президент добавила:
"Да упокоит Аллах его душу"
Напомним, Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде ушел из жизни накануне утром. Ему было 95 лет.
Церемония прощания с Нариманом Гасанзаде проходит в эти минуты в Международном центре мугама в Баку. Заслуженный деятель искусств Азербайджана будет похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.