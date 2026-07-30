Вестник Кавказа

Армения будет сбывать рыбу в Грузию

Радужная форель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Тбилиси договорились о старте поставок армянской рыбной продукции в Грузию. Ранее рыбную продукции из Армении запретила Россия.

Армянской руководство достигло соглашения с Грузией о начале поставок рыбной продукции, сообщили в посольстве Армении в Тбилиси.

"Успешно завершились переговоры по вопросу реализации армянской рыбной продукции на грузинском рынке"

– посольство Армении

В диппредставительстве отметили, что Ереван планирует продолжить работу с Тбилиси по расширению торгово-экономического сотрудничества.

Отметим, что в июне Россельхознадзор запретил ввоз в РФ рыбной продукции из Армении из-за выявленных нарушений.

О проблемах с качеством армянской продукции на этой неделе говорил премьер-министр РА Никол Пашинян. Он рассказал, что сам не употребляет в пищу выращенную рыбу.

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