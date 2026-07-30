Армения будет сбывать рыбу в Грузию

Ереван и Тбилиси договорились о старте поставок армянской рыбной продукции в Грузию. Ранее рыбную продукции из Армении запретила Россия.
Армянской руководство достигло соглашения с Грузией о начале поставок рыбной продукции, сообщили в посольстве Армении в Тбилиси.
"Успешно завершились переговоры по вопросу реализации армянской рыбной продукции на грузинском рынке"
– посольство Армении
В диппредставительстве отметили, что Ереван планирует продолжить работу с Тбилиси по расширению торгово-экономического сотрудничества.
Отметим, что в июне Россельхознадзор запретил ввоз в РФ рыбной продукции из Армении из-за выявленных нарушений.
О проблемах с качеством армянской продукции на этой неделе говорил премьер-министр РА Никол Пашинян. Он рассказал, что сам не употребляет в пищу выращенную рыбу.