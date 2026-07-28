Пляжи Темрюкского района открыли для отдыхающих

Популярные у российских туристов пляжи Темрюкского района Кубани безопасны для купания и полностью открыты для него, сообщили власти региона после их проверки Роспотребнадзором.

Морская вода на пляжах Темрюкского района Краснодарского края соответствует гигиеническим нормам, купание разрешено без ограничений, сообщил глава районной администрации Федор Бабенков.

"Роспотребнадзор проверил пробы морской воды на пляжах Темрюкского района - все показатели в норме, гигиенические нормативы не превышены. На пляжах станицы Голубицкой, поселков Пересыпь и Кучугуры купание разрешено без ограничений"

- Федор Бабенков

Напомним, ранее мы писали о том, что самым популярным курортом Краснодарского края летом 2026 года стала Анапа, спрос на отдых на курорте вырос на треть с прошлого года из-за появления новых гостиниц, хорошей инфраструктуры и широких возможностей для детского отдыха.

Омрачает ситуацию лишь то, что официальное разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории Анапы получили лишь 83 пляжа, еще 14 проходят экспертизу. Всего за время ликвидации последствий аварии специалисты очистили более 3,6 тыс км береговой линии, включая повторную уборку. На утилизацию вывезли около 185,3 тыс т загрязненного песка и грунта.