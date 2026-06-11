Выход Армении из Евразийского экономического союза станет крахом армянской винодельческой индустрии: 70% винного экспорта страны приходится на государства-члены содружества, подсчитали статистические службы.

В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) серьезно пострадают армянские виноделы: почти 70% их экспортной выручки Армении приходится на страны объединения, просчитали национальные статистические службы этих стран.

В минувшем 2025 году армянские компании экспортировали вина на $18,7 млн, а крупнейшим его покупателем стала Россия, закупившая напитков на $12,8 млн. Беларусь приобрела армянского вина на $122,2 тыс, в Казахстан — на $57,2 тыс, передает РИА Новости.

Расчеты показали: на страны ЕАЭС пришлось $13 млн, или 69,6% всей экспортной выручки Армении. В странах дальнего зарубежья армянское вино покупали лишь США (на $1,5 млн), и Кюрасао (на $1,1 млн).

В странах Евросоюза продукция армянских виноделов не востребована вовсе, говорится в исследовании.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале недели между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор, во время которого было обращено особое внимание на необходимость максимально скорого проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

Путин и Пашинян озвучили свои мнения о повестке отношений Москвы и Еревана, а именно о текущих проблемах в двусторонних экономических отношениях, и армянский премьер допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки. Ранее Путин заявлял, что одновременное участие в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно.