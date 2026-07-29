Трамп даст шанс дипломатии, если Иран пойдет на прекращение огня – СМИ

Прекращение огня – необходимое условие для мирных переговоров, Вашингтон готов на диалог с Тегераном, но после того, как Иран остановит атаки на суда и военные базы.

Переговоры США и Ирана станут возможны, если иранская сторона первой пойдет на прекращение огня, в таком случае глава Белого дома Дональд Трамп готов дать шанс дипломатии, поделился американский источник с газетой New York Post.

"Это основа любых переговоров - они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Иран"

– чиновник США

По его словам, Трамп хотел бы добиться соглашения с Ираном как можно скорее. Но если иранская сторона продолжит атаки на морские суда и военные базы в регионе, ее ждет расплата.

В настоящее время, по данным New York Post, Вашингтон и Тегеран при помощи посредников продолжают вести технические консультации.