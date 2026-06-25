Пашинян заявил о туманности перспектив развития отношений с Анкарой

Армянский премьер сообщил, что не знает, кто заменит Рубиняна на посту спецпосланника по нормализации отношений с Турцией и заявил о неизвестности перспектив ее развития.

Армения должна понять, как стоит продолжать процесс нормализации отношений с Турцией, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе общения с журналистами.

По его словам, пока что этот вопрос обсуждается на повестке дня, окончательное решение по нему еще не принято.

"В формате общения с Турцией нам необходимо определить, как мы будем продолжать работу, с какой логикой и в каком формате, чтобы принимать соответствующие решения. В настоящее время по этому вопросу ведутся обсуждения"

– Никол Пашинян

По его словам, также нет ясности относительно того, кто сменит Рубена Рубиняна на должности специального посланника Армении в процессе нормализации армяно-турецких отношений.

Как рассказал премьер-министр, этот вопрос также находится в стадии обсуждения.

Напомним, ранее экс-спецпосланник армянской стороны Рубен Рубинян был выдвинут партией "Гражданский договор" кандидатом на пост председателя 9-го созыва Национального собрания Армении.