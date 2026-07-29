Лесной пожар перенаправил авиарейсы из Аланьи в Анталью

Масштабный природный пожар стал причиной перенаправления авиарейсов из аэропорта Аланьи в воздушную гавань Антальи в Турции.

Часть самолетов, которые должны были совершить посадку в аэропорту Аланьи Газипаша, были вынуждены отправиться в аэропорт Антальи из-за сильного природного пожара, передает портал HavaSosyalMedya, публикующий новости гражданской авиации.

Согласно его информации, пламя начало бушевать в районе Сападере Аланьи, на расстоянии 40 км от воздушной гавани. Пожар начался накануне днем.

По данным TRT Haber, тушение осложняет сильный ветер – более 21 м/с. Уже эвакуированы жители 45 домов.

Борьба с огнем ведется как на земле, так и с воздуха.

Уточняется, что курортным районам ничего не угрожает, так как пожары находятся на отдалении от них.