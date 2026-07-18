Рынок чая ужесточат в Грузии

С осени в Грузии начнут действовать новые строгие правила, касающиеся качества и вида чая. Некоторые чаи перейдут в категорию "чайный напиток".

В Грузии с 1 сентября вступит в силу технический регламент на чай.

Согласно ему, чай, который будет реализовываться в Грузии, По его должен удовлетворять требованиям регламента, в котором прописаны как правила для обработки чайного листа, так и виды напитка.

С 1 сентября в Грузии название "чай" будет присваиваться только чистому продукту, не содержащему других компонентов. В категорию "чай с добавками" попадет купаж – добавки в чае при этом должны составлять не более 49% смеси. Если доля добавок выше, а чая в составе содержится 50% и меньше, продукт будет именоваться "чайным напитком".

Кроме того, чай в Грузии разделят на пять сортов в зависимости от качеств продукта: "букет", "высший сорт", "первый сорт", "второй сорт" и "третий сорт".

Кроме того, в регламенте прописаны нормы для влажности чая, осадка, допустимые ароматизаторы и добавки.

Контролировать качество чая в Грузии будет Национальное агентство продовольствия.