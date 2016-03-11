Борьбу с трансграничной преступностью обсудили Баку и Тбилиси

Премьер Азербайджана принял в Баку генерального прокурора Грузии. На встрече обсуждалась борьба с киберпреступностью и другими вызовами современности.

В Баку 30 июля прошла встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова и генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе. Об этом сообщает Кабмин АР.

На встрече также присутствовал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Стороны поговорили об успешном развитии отношений стратегического партнерства между странами, основанных на взаимном доверии и принципах добрососедства.

Было подчеркнуто, что важно усилить совместную борьбу с трансграничной преступностью, киберпреступностью и другими современными вызовами. Обращалось также внимание на то, что продолжение обмена опытом и информацией по направлениям, которые представляют обоюдный интерес, будет способствовать углублению сотрудничества.

Кроме того, стороны коснулись перспектив дальнейшего сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии.