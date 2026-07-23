Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Кыргызстан

Азербайджанский лидер прилетел в Чолпон-Ату с государственным визитом. В Международном аэропорту Иссык-Куль президента и первую леди встретили их кыргызские коллеги.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.
В настоящее время азербайджанский лидер уже находится в городе Чолпон-Ата.
В Международном аэропорту Иссык-Куль президента и первую леди Азербайджана – Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву – встретили президент и первая леди Кыргызстана – Садыр Жапаров и Айгуль Жапарова.
Напомним, в Кыргызстане пройдет неформальный саммит лидеров Азербайджана и государств Центральной Азии.