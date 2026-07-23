Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Кыргызстан

Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Кыргызстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер прилетел в Чолпон-Ату с государственным визитом. В Международном аэропорту Иссык-Куль президента и первую леди встретили их кыргызские коллеги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.

В настоящее время азербайджанский лидер уже находится в городе Чолпон-Ата.

В Международном аэропорту Иссык-Куль президента и первую леди Азербайджана – Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву – встретили президент и первая леди Кыргызстана – Садыр Жапаров и Айгуль Жапарова.

Напомним, в Кыргызстане пройдет неформальный саммит лидеров Азербайджана и государств Центральной Азии.

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