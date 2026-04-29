В Галанчожский район Чечни проложат новую трассу

Вскоре автотуристам, едущим полюбоваться красотами Галанчожского района Чечни, будет гораздо комфортнее добираться до него - до 2030 года к его туристическим локациям построят новую дорогу.

Галанчожский район Чечни станет доступнее для туристов - к 2030 году к его туристическим местам появится новая автодорога длиной в 60 км, сообщил заместитель министра автомобильных дорог республики Аббас Темирсултанов.

"Территория осваивается недавно, сейчас туда начали выезжать туристы. Мы постараемся там сделать автомобильную дорогу протяженностью 60 километров до 2030 года. И этот участок дороги будет введен в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием"

- Аббас Темирсултанов

Нынешний 2026-й год в республике объявлен Годом горных территорий, и министерство запланировало устройство асфальтобетонного покрытия на 10 км дорог региона в горной местности, напомнил чиновник, передает ТАСС.

Еще один большой проект дорожных служб республики - ремонт подъездной дороги к чеченскому курорту Ведучи, который частично завершится до конца 2026 года. Будет обновлено 17 км от селения Шатой до селения Итум-Кали, пояснил Аббас Темирсултанов.