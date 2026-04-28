КЧР и Чечня будут сотрудничать в туристической отрасли

Карачаево-Черкесия и Чечня будут сотрудничать в сфере развития туризма, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой правительства КЧР.
Данное соглашение было заключено в рамках Кавказского инвестиционного форума, уточнили в правительстве.
"В рамках соглашения стороны будут оказывать взаимную информационную поддержку, обеспечивая участников отрасли актуальными сведениями о туристических возможностях, событиях и национальных маршрутах"
– пресс-служба правительства КЧР
Уточняется, что стороны планируют развивать совместные туристические проекты и работать над привлечением большего количества туристов в регионы.
Напомним, Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводы экспо".