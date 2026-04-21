Турпоток в Абхазию вырастет в несколько раз в ближайшие годы

Власти Абхазии нацелены на развитие туризма в республике, к 2030 году ожидаемый турпоток в Абхазию составит 5 млн человек, что в несколько раз больше данных за 2025 год.

В ближайшие годы туристический поток в Абхазию планируется увеличить до 5 млн человек, поделился абхазский премьер-министр Владимир Делба.

"Мы способствуем со всех сторон росту турпотока. Мы для себя задали такой порог: до 2030 года до 5 млн туристов увеличить турпоток"

– Владимир Делба

В беседе с ТАСС на полях КИФ-2026 он напомнил, что в прошлом году республика приняла 1,2 млн человек.