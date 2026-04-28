Зерно и удобрения отправят сегодня в Армению через Азербайджан

В Армению 30 апреля будут отправлены через азербайджанскую территорию зерно и удобрения. Транзит осуществляется по железной дороге.
Груз будет отправлен со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Поставки российского зерна в Армению через Азербайджан осуществляются регулярно – последний раз вагоны с зерном вышли из Азербайджана в направлении Армении 24 апреля, поставка включала 350 т зерна.
Ограничения на транзит грузов в Армению были сняты в октябре прошлого года.