Глава МИД России отправляется на переговоры в Казахстан

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководитель российского внешнеполитического ведомства проведет в Казахстане несколько встреч с официальными лицами республики. Обсудить планируется укрепление стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

Глава МИД России Сергей Лавров прибудет сегодня с визитом в Казахстан. Об этом рассказала 29 апреля официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

В ходе поездки Сергей Лавров проведет переговоры с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, а также встретится с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

В центре внимания переговоров будут находиться укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, торговля, экономика и культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

Напомним, предыдущая поездка руководителя российского внешнеполитического ведомства в Казахстан состоялась в апреле прошлого года

