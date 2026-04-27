ОАЭ заявили о готовности продолжать сотрудничество с партнерами по нефтяному экспорту

Абу-Даби не будет разрывать связи со странами, которые экспортируют нефть, после выхода из ОПЕК. ОАЭ намерены поддерживать диалог.

Власти ОАЭ продолжат сотрудничество со странами-экспортерами нефти для поддержания стабильности мирового рынка нефти, заявили в МИД страны.

"ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество и вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью"

– МИД ОАЭ

Ранее Абу-Даби сообщил о прекращении членства в ОПЕК и ОПЕК+ с мая этого года. Решение принято на фоне войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива.