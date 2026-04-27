Вестник Кавказа

ОАЭ заявили о готовности продолжать сотрудничество с партнерами по нефтяному экспорту

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Абу-Даби не будет разрывать связи со странами, которые экспортируют нефть, после выхода из ОПЕК. ОАЭ намерены поддерживать диалог.

Власти ОАЭ продолжат сотрудничество со странами-экспортерами нефти для поддержания стабильности мирового рынка нефти, заявили в МИД страны. 

"ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество и вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью"

– МИД ОАЭ

Ранее Абу-Даби сообщил о прекращении членства в ОПЕК и ОПЕК+ с мая этого года. Решение принято на фоне войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.