Грузия втрое увеличила импорт российской пшеницы

Россия поставила пшеницу в Грузию на $8 млн в марте. Это в три раза выше показателей прошлого года.

Грузинские поставщики в марте в три раза нарастили поставки российской пшеницы. Поставки выросли до $8 млн, сообщается в докладе Национальной службы статистики. 

По данным ведомства, поставки российского зерна в Грузию в марте прошлого года оценивались в $2,5 млн. 

Российские поставки значительно превышают объемы закупок у ОАЭ и Казахстана. Объем поставок из ОАЭ оценивается в $750 тыс. Казахстанское зерно обошлось Грузии почти в $300 тыс. 

Россия является лидером в структуре импорта зерна в Грузии. На долю страны приходится 95%.

