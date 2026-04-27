Грузия втрое увеличила импорт российской пшеницы

Россия поставила пшеницу в Грузию на $8 млн в марте. Это в три раза выше показателей прошлого года.

Грузинские поставщики в марте в три раза нарастили поставки российской пшеницы. Поставки выросли до $8 млн, сообщается в докладе Национальной службы статистики.

По данным ведомства, поставки российского зерна в Грузию в марте прошлого года оценивались в $2,5 млн.

Российские поставки значительно превышают объемы закупок у ОАЭ и Казахстана. Объем поставок из ОАЭ оценивается в $750 тыс. Казахстанское зерно обошлось Грузии почти в $300 тыс.

Россия является лидером в структуре импорта зерна в Грузии. На долю страны приходится 95%.