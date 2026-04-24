Турция готова расширять внешнюю торговлю

Турция планирует в скором времени расширить число соглашений о свободной и преференциальной торговле, заявил сегодня на пресс-конференции в Анкаре, посвященной возможностям инвестиционной среды, министр торговли страны Омер Болат.

"Турция заключила соглашения о преференциальной торговле и с тюркскими государствами, в том числе с Азербайджаном и Узбекистаном. В настоящее время мы находимся в процессе охвата подобными договорами других стран, включая государства Балканского региона и севера Африки"

- Омер Болат

Страна делает все возможное для развития международных торговых связей и роста конкурентоспособности турецких экспортных секторов, чтобы привлечь в эту отрасль максимальное число иностранных инвестиций, - сообщил глава Минторга, передает АЗЕРТАДЖ.

Страна не только укрепляет торговые связи, но и продвигает новый торговый маршрут - Средний коридор, инвестировав в отечественную транспортную систему и другие инфраструктурные программы и проекты около $300 млрд.

Это уже дает реальные результаты – это прогресс во всех видах транспорта, включая морской, наземный, воздушный и железнодорожный, - отметил министр.

Также инвестиции в инфраструктуру страны внесли весомый вклад в развитие альтернативных торговых путей, в том числе и Зангезурский коридор, который способствует активизации торговых путей между Востоком и Западом, а также Севером и Югом, добавил Омер Болат.