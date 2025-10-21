Премьер Чехии прибыл в Азербайджан

Азербайджан стал первой страной вне ЕС, куда совершает визит премьер Чехии. Поездка связана прежде всего с поставками нефти и газа в Чехию. Андрей Бабиш и Ильхам Алиев проведут встречу в понедельник.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Бабиш прибыл накануне вечером, на понедельник запланирована его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Чешского премьера 26 апреля в международном аэропорту Габалы встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Визит в Азербайджан стал первой официальной поездкой Бабиша за пределы ЕС, об этом он рассказал перед вылетом в воскресенье.

Поездка связана с желанием Чехии найти стабильных партнеров в энергетике за пределами Евросоюза.

"Нам нужны сильные и стабильные партнеры и среди стран, не входящих в состав Евросоюза. С этой целью наша делегация, в состав которой входят руководители ряда крупнейших чешских фирм, направляется с четырехдневным визитом за пределы Европы - в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан"

– Андрей Бабиш

Премьер-министр подчеркнул, что важную роль будут играть переговоры о поставках нефти и газа в Чехию из этих стран.

Азербайджан в 2026 году вышел в крупнейшие поставщики нефти в Чехию – 42% импортированной страной нефти было азербайджанского происхождения.

В понедельник состоится встреча Андрей Бабиша и Ильхама Алиева, затем на этой неделе чешский премьер также встретится с лидерами Казахстана и Узбекистана.

В чешскую бизнес-делегацию входят главы около 50 крупнейших чешских фирм и предприятий из энергетической, транспортной, машиностроительной и оборонной отраслей.