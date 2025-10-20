Экспорт азербайджанской нефти в Чехию вырос на 5%

Поставки нефти из Азербайджана в Чехию выросли на 5% в этом году. Экспорт принес АР около $700 млн.

Чехия за первые девять месяцев 2025 года закупила нефти у Азербайджана на $700 млн. Общий объем поставок составил свыше 1,3 млн тонн нефти, информирует Государственный таможенный комитет АР.

Согласно данным государственной структуры, экспорт азербайджанской нефти в страну вырос почти на 5%. Чехия в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана занимает около 7,7%.

Ранее стало известно, что вдвое поставки нефти из АР нарастила Греция. Страна закупила около 500 тыс тонн сырья.