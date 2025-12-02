Глава МИД Армении отправился в Вену

Арарат Мирзоян едет в Австрию. До этого глава МИД Армении находился с визитом в Брюсселе, в ходе которого республика Южного Кавказа и ЕС приняли новую стратегию сотрудничества и подняли взаимодействие на стратегический уровень.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился с визитом в Вену. Об этом рассказали в пресс-службе МИД.

В ходе поездки, которая продлится 4-5 декабря, руководитель внешнеполитического ведомства поучаствует во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

До поездки в Австрию глава МИД Армении находился с визитом в Бельгии. Там он провел встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. В ходе этого визита Армения и ЕС приняли новую стратегию сотрудничества и подняли взаимодействие на стратегический уровень.