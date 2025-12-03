Соглашение об упрощении визового режима начали готовить Астана и Брюссель

Казахстан и Евросоюз приступили к переговорам об упрощении визового режима. Об этом рассказал глава Европейского совета Антониу Кошта после прошедшей 4 декабря встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
"На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы"
– Антониу Кошта
Он обратил внимание на то, что упрощение визового режима позволит гражданам обеих стран проще встречать, получать образование, заниматься бизнесом и инвестициями.
Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества с республикой.
В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.
Он отметил, что Казахстан высоко ценит активный диалог ЕС с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.
Кроме того, он указал на то, что Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Было отмечено, что двусторонний товарооборот в 2024 году достиг около $50 млрд, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти $200 млрд.