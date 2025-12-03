Трое участников нападения на псковских десантников в Чечне арестованы

Российские спецслужбы выявили и задержали троих участников нападения на псковских десантников, которое произошло 25 лет назад. Один из них является гражданином Украины.

Российские силовики арестовали троих участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, передает ЦОС ФСБ РФ.

Двое задержанных являются гражданами РФ, еще один – гражданин Украины, которого задержали в Смоленской области. На момент совершения преступления мужчины были моложе 25 лет.

"В ходе совместной работы со Следственным комитетом и министерством внутренних дел Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан РоссииМурзагишиева Рустама, 1976 г.р., Шукурова Илхома, 1976 г.р., и гражданина Украины Савченко Чингиза, 1979 г.р., военнослужащего ВСУ, задержанного за противодействие специальной военной операции"

– ЦОС ФСБ РФ

Фигурантам предъявлены обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь военнослужащих.

Напомним, что в 2000 году 6-я рота 76-й псковской дивизии ВДВ приняла неравный бой с многократно превосходящими силами боевиков под командованием Хаттаба. Почти все российские военные погибли, но не отступили. Этот бой вошел в современную историю страны как пример беспредельного мужества, 22 военных стали Героями России, 21 из них – посмертно.