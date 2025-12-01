Члену банды Басаева дали 9 лет тюрьмы за преступления в Дагестане

Российский суд отправил за решетку участника бандформирований Басаева и Хаттаба за преступления, совершенные в 1999 году в Дагестане. Наказание – 9 лет колонии строгого режима.

Члену банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба дали 9 лет тюрьмы за преступления, совершенные в Дагестане в 1999 году. Житель Ставрополья Альберт Елакаев осужден за посягательство на жизнь военнослужащих, а также бандитизм.

Согласно материалам дела, Елакаев примкнул к боевикам в первой половине 1999 года. Ближайшие девять лет Елакаев проведет в колонии строгого режима.

Отметим, что в июле этого года еще один участник банды Басаева получил 13 лет колонии. Он также участвовал в рейде боевиков в 1999 году.

Напомним, что боевики Шамиля Басаева вторглись в Дагестан летом 1999 года. Атакам подверглись сотрудники МВД, а также военнослужащие ВС РФ. Более 30 сотрудников силовых структур погибли в ходе вторжения участников бандформирований в Ботлихский район.