Иранский спутник вывела на орбиту российская ракета

Телекоммуникационный спутник "Джам-е Джам-1" (Иран) отправился накануне на орбиту посредством российской ракеты-носителя "Протон-М".

Спутник "Джам-е Джам-1" (Иран) был запущен с космодрома Байконур, такое сообщение распространила иранская гостелерадиокомпания.

Уточняется, что спутник был выведен на орбиту российской ракетой "Протон-М".

Он станет первым для Ирана спутником общественного вещания, размещенным на геостационарной орбите. В сообщении также подчеркивается, что "Джам-е Джам-1" будет иметь большое значение для вещания гостелевидения Ирана.

Напомним, ранее стало известно, что ракета-носитель "Протон-М", несущая гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 5, успешно отправилась в полет с площадки №81 космодрома Байконур.