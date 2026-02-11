Поезд загорелся в тбилисском метро

В подземке грузинской столицы сегодня вечером произошло возгорание поезда. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

Вечером 12 февраля в метро Тбилиси загорелся поезд. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

По данным телеканала "Рустави 2", возгорание случилось на станции метро "Делиси". Пассажиры были экстренно эвакуированы.

В транспортной компании рассказали, что состав сняли с линии по техническим причинам. В настоящее время на месте работы сотрудники экстренных служб.

На данный момент информации о пострадавших нет.