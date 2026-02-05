В ЕЭК рассказали о выгодах соглашения ЕАЭС и Монголии

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев принял руководителей монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена, стороны обсудили разработку совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.
"Драйвером развития взаимодействия является подписанное летом прошлого года Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией. Несмотря на ограниченный охват номенклатуры, соглашение дает возможность сторонам нарастить экспорт практически по всем основным торгуемым товарам"
- Андрей Слепнев
Как отметил министр, в план войдут практические мероприятия, которые позволят полностью раскрыть потенциал торгово-экономического сотрудничества между заинтересованными государствами ЕАЭС и Монголией", передает Sputnik Казахстан.
Документ будет учитывать конкретные запросы бизнес-сообщества, включая таможенный контроль, возможные технические барьеры и развитие каналов электронной торговли.
Главная цель – добиться, чтобы торговля действительно показала заметный рост, для этого нужно обеспечить бизнесу всю необходимую поддержку, – резюмировал Андрей Слепнев.