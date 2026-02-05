В ЕЭК рассказали о выгодах соглашения ЕАЭС и Монголии

Соглашение между ЕАЭС и Монголией позволит нарастить экспорт по всем видам товаров, сейчас стороны работают над совместным планом мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев принял руководителей монгольских министерств и ведомств во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасурена, стороны обсудили разработку совместного плана мероприятий по реализации Временного торгового соглашения.

"Драйвером развития взаимодействия является подписанное летом прошлого года Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией. Несмотря на ограниченный охват номенклатуры, соглашение дает возможность сторонам нарастить экспорт практически по всем основным торгуемым товарам"

- Андрей Слепнев

Как отметил министр, в план войдут практические мероприятия, которые позволят полностью раскрыть потенциал торгово-экономического сотрудничества между заинтересованными государствами ЕАЭС и Монголией", передает Sputnik Казахстан.

Документ будет учитывать конкретные запросы бизнес-сообщества, включая таможенный контроль, возможные технические барьеры и развитие каналов электронной торговли.

Главная цель – добиться, чтобы торговля действительно показала заметный рост, для этого нужно обеспечить бизнесу всю необходимую поддержку, – резюмировал Андрей Слепнев.