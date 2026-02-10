Папуашвили заявил о готовности ЕС насадить демократию в Грузии силой

Шалва Папуашвили заявил, что некоторые политики ЕС готовы к любым шагам против властей Грузии, в том числе военным.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что часть политиков ЕС готова к военному сценарию в отношении Тбилиси. По словам Папуашвили, радикально настроенные европолитики готовы ко вводу танков для смены политического режима.
"Когда я смотрю на некоторых людей в Брюсселе, я понимаю, что, если бы у них была возможность, они бы ввели в Грузию танки для установления "демократии", а не просто вводили санкции. У них нет средств, иначе некоторые люди способны даже на это"
– Шалва Папуашвили
По словам спикера парламента Грузии, вопрос санкций позволил выявить истинное отношение к стране в Европе.
"Мы, безусловно, запомним нож, который некоторые правительства вонзили нам в спину"
– Шалва Папуашвили