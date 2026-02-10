Вестник Кавказа

Папуашвили заявил о готовности ЕС насадить демократию в Грузии силой

Папуашвили заявил о готовности ЕС насадить демократию в Грузии силой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили заявил, что некоторые политики ЕС готовы к любым шагам против властей Грузии, в том числе военным.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что часть политиков ЕС готова к военному сценарию в отношении Тбилиси. По словам Папуашвили, радикально настроенные европолитики готовы ко вводу танков для смены политического режима. 

"Когда я смотрю на некоторых людей в Брюсселе, я понимаю, что, если бы у них была возможность, они бы ввели в Грузию танки для установления "демократии", а не просто вводили санкции. У них нет средств, иначе некоторые люди способны даже на это"

– Шалва Папуашвили 

По словам спикера парламента Грузии, вопрос санкций позволил выявить истинное отношение к стране в Европе. 

"Мы, безусловно, запомним нож, который некоторые правительства вонзили нам в спину"

– Шалва Папуашвили

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
405 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.