Казахстанский интернет заработает в соседних странах

Власти Казахстана приняли решение обеспечить доступ к своему спутниковому интернету от американской компании Starlink для соседних стран, чтобы утвердиться в роли регионального лидера в сфере цифровизации.

В скором времени спутниковый интернет через сеть американской компании Starlink, размещенную на территории Казахстана, станет доступен для жителей соседних стран – такое решение приняли в правительстве страны.

Уже в нынешнем 2026 году интернет-трафик соседей получит Таджикистан, а в перспективе - Монголия и Киргизия, сообщает портал правительства Казахстана vlast.kz.

Как сообщил на заседании правительства министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, такое решение властей страны укрепит ее позиции как регионального лидера в сфере цифровизации.

Также власти продолжат развитие цифровых сетей внутри Казахстана – в наступившем году оптоволокно придет в 1,9 тыс сел страны, а к следующему году услугами цифровой связи будут пользоваться более 90% ее населения.

Также вышками связи будут оборудованы все республиканские дороги. 

Любопытно, что Узбекистан пока не вошел в число стран, которым будет предоставлен доступ к казахстанскому интернету.

